النسخة الثانية من الاجتماع العربي للقيادات الشابة 12 فبراير

كشفت وزيرة الدولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي، شما بنت سهيل المزروعي، عن موعد النسخة الثانية من الاجتماع العربي للقيادات الشابة، تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مركز الشباب العربي، يوم 12 فبراير المقبل ضمن فعاليات «القمة العالمية للحكومات» بدبي، والتي تنعقد من 12 إلى 15 فبراير 2023.

جاء ذلك خلال كلمة المزروعي في فعاليات افتتاح «ملتقى شباب المعرفة»، الذي تنظمه مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تحت شعار «مستقبل واعد»، بحضور وزير الشباب والرياضة المصري رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الدكتور أشرف صبحي.

وقالت المزروعي: «برعاية وتوجيهات سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد رئيس مركز الشباب العربي، سنعمل مع شركائنا في المنطقة العربية على تنظيم النسخة الثانية من الاجتماع العربي للقيادات الشابة لتركز على تعزيز ارتباط الشباب بالهوية واللغة العربية، ودور مؤسسات تمكين الشباب، حيث ستشكل مخرجات وتوصيات نقاشات اللقاءات التمهيدية تصوراً وفهماً أكبر لصناع القرار الذين سيجتمعون في فبراير حول علاقة الشباب بالهوية واللغة، وسنتوقف عندها لنتعمق فيها ونتفحص أحداثها، لنتأمل أثرها وحقيقتها، والفرص السانحة للعمل سوياً على إعادة بنائها وتطويرها، وعن علاقتها بهويتنا وثقافتنا ومعرفتنا».

وأضافت: «شكلت النسخة الأولى من الاجتماع الذي عقد مع اختتام معرض إكسبو 2020 دبي في مارس الماضي منصة للبناء على مكتسبات مسيرة عمل المركز وبدعم من جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتشكيل فريق عربي ينظر إلى الاستثمار في طاقات الشباب كفرصة لتحقيق الريادة في كافة المجالات، ونتطلع في هذه الدورة إلى مشاركة فاعلة لكافة وزراء الشباب العرب وقادة رؤساء مؤسسات العمل الشبابي ونخبة من القيادات الشابة من مختلف أرجاء الوطن العربي والأكاديميين والباحثين، إلى جانب صناع القرار ومصممي السياسات المعنية بالشباب عربياً وعالمياً».