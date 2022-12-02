حمدان بن محمد: 2 ديسمبر 1971.. يوم سيبقى خالداً في صفحات التاريخ

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على أن يوم الثاني من ديسمبر 1971، هو يوم سيبقى خالداً في صفحات التاريخ.

وقال سموه بتغريدة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "2 ديسمبر 1971… يوم سيبقى خالداً في صفحات التاريخ.. أسس فيه زايد وراشد وإخوانهم دولة لا تعرف المستحيل … اليوم وبقيادة محمد بن زايد ومحمد بن راشد وحكام الإمارات تمضي بلادنا قُدماً نحو مستقبل مشرق لشعبنا العزيز. مبروك يا بلادي عيد الاتحاد 51".