سلطان الجابر: في عيد الاتحاد الـ51 نحتفي بما صنعه وقدمه رجال عظماء في تاريخنا المجيد

رفع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام، وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة بمناسبة عيد الاتحاد الواحد والخمسين الدولة.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر " في هذا اليوم، نتذكر ما صنعه وقدمه رجال عظماء في تاريخنا المجيد، خاصة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين رحمهم الله، الذين وضعوا ركائز الاتحادوقدموا الكثير للوطن".

وأضاف " المكانة الرائدة التي وصلت إليها بلادنا اليوم هي نتيجة طبيعية للرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، حتى أصبحت دولة الامارات الأولى عالمياً في مختلف المجالات، ومركزاً للعيش والعمل وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، بما لديها من إرادة وعزيمة وإصرار على النمو والتقدم وتحقيق منجزات حضارية في كل الميادين، بما في ذلك الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وباتت موطناً للأمن والأمان والاستقرار، والمعرفة والابتكار والاستدامة واستشراف المستقبل، ومصدراً للعز والفخر لأبنائنا وبناتنا".