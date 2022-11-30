رئيس الدولة ونائبه والحكام يأمرون بالإفراج عن 3167 نزيلاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ51

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بالإفراج عن 1530 نزيلاً في المنشآت الإصلاحية والعقابية، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ51.

وتأتي مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة لإتاحة الفرصة أمام هؤلاء النزلاء لبدء حياة جديدة لبناء مستقبلهم وخدمة أنفسهم ومجتمعاتهم، وإدخال السرور على أهلهم في هذه المناسبة الوطنية العزيزة، وبهدف الحفاظ على استقرار أسرهم وتخفيف معاناتها، وذلك في إطار نهج سموه الدائم في الاهتمام بكل ما يحقق مصلحة الإنسان، ويرتقي بمستوى حياته.

كما أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالإفراج عن 1040 نزيلاً من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية، ممن تنطبق عليهم شروط العفو.

وأوضح النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، أن اللفتة الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تأتي في إطار حرص سموه على منح المشمولين بالعفو فرصة للعودة إلى جادة الصواب، وتشجيعهم على استلهام القيم التي يحتفي بها أهل الإمارات في مثل هذه المناسبات الوطنية الغالية، لاسيما أن عيد الاتحاد يذكرنا بالأسس الراسخة التي بُني عليها صرح الاتحاد، ومن أهمها الالتزام بالقانون، والانصياع لأحكامه، كونه السياج الذي يصون على المجتمع أمنه واستقراره، ويضمن لأفراده سلامتهم وسعادتهم.

وأمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظه الله، بالإفراج عن 333 نزيلاً من مختلف الجنسيات، من المحكومين في قضايا مختلفة بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، ممن انطبقت عليهم شروط العفو، وثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو وفق شروط حسن السيرة والسلوك.

جاء ذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات، وانطلاقاً من حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على إعطاء المحكومين فرصة لبدء حياة جديدة، والعودة إلى المجتمع أفراداً صالحين.

وأمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالإفراج عن 111 نزيلاً بالمنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان بمناسبة عيد الاتحاد الـ51، وذلك لما أثبتوا من حسن السيرة والسلوك خلال تنفيذهم مدة العقوبة، وانطبقت عليهم شروط العفو، وثبتت أهليتهم للتمتع به، وإعفائهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم، وإبعاد من صدر بحقه حكم الإبعاد عن البلاد.

‏ وأمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالإفراج عن 153 نزيلاً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة من مختلف الجنسيات، ممن ثبتت أهليتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ51.