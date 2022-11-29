حاكم عجمان: الثلاثون من نوفمبر مناسبة وطنية جليلة لتخليد ذكرى شهداء الوطن

قال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان إن في الثلاثين من نوفمبر من كل عام تحل علينا ذكرى يوم الشهيد الإماراتي وهي مناسبة وطنية جليلة لتخليد ذكرى شهداء الوطن.

وأضاف سموه ــ في كلمة وجهها عبر مجلة درع الوطن بمناسبة يوم الشهيد الذي يصادف الثلاثين من نوفمبر من كل عام ــ أننا نستذكر في يوم الشهيد مآثر الأبطال الذين روت دماؤهم ميادين القتال ضد كل حاقد وعدو حاسد كاره للحق معادٍ لكل خير.

وفيما يلي نص الكلمة..

نستذكر في يوم الشهيد مآثر الأبطال الذين روت دماؤهم ميادين القتال ضد كل حاقد وعدو حاسد كاره للحق معادٍ لكل خير، فهم أنصار الحق وشعلة الخير ونور العدالة ورمز الفخر والكرامة الإنسانية وتضحياتهم المباركة منارة تستضيء بها الأمم والأجيال وتمضي بهم إلى طريق الخير والإنسانية ونصرة المحتاج وإغاثة الملهوف وإعانة المكروب وستبقى أرواحهم الطاهرة كما نور الشمس في سماء الوطن فتسمو فينا قيم التضحية والفداء وتتعزز في النفوس معاني الاحترام والتبجيل لكل تضحية قدمها أبناء الإمارات الأعزاء وجنودنا البواسل.

إن هذا اليوم المجيد محطة تاريخية فارقة في مسيرة دولة الاتحاد فتضحيات أبنائنا الشهداء زرعت في النفوس معاني القوة والصمود وعززت من فكرة الاتحاد ولبنته الأساسية في إكرام الإنسان والحفاظ على أمنه وأمانه واستقرار المجتمعات ورد الحقوق إلى أصحابها ومحاسبة كل معادٍ وجائر بسلاح العدل فأبطالنا رسموا تاريخا ناصعا من المحبة والفداء وبينوا للعالم أجمع معنى حب الوطن وعشق ترابه والذود عنه بأغلى ما يملكه الإنسان، حياته ونفسه وروحه.

ستبقى ذكرى شهدائنا الأبرار مهما طال الزمان وساما مشرفا يحمله أبناء الوطن على صدورهم وسيبقون رمزا مجيدا للقوة والسلام والشجاعة والإقدام والمحبة الصادقة والعدالة النيرة.

وفي يوم الشهيد نقول لكل أم وأب وأخ وأخت فارقوا شهيدا إن شهيدكم هو ابننا وحبيبنا ونحزن لأحزانكم ونترحم عليهم وندعو الله أن يتغمد أرواحهم في أعلى الجنان مع النبيين والصديقين والصالحين//.