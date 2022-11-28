رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس ألبانيا بذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تهنئة إلى فخامة بيرم بيجاي رئيس جمهورية ألبانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس بيرم بيجاي.



وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا.