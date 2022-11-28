الطقس صحو.. ورطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً، أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح غد، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً. وتابع أن الرياح ستكون شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة ما بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً.

ويحدث المد الأول عند الساعة 15:06 والثاني عند الساعة 05:55 والجزر الأول عند الساعة 08:43 والثاني عند الساعة 22:42 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:58 والثاني عند الساعة 01:37 والجزر الأول عند الساعة 18:45 والثاني عند الساعة 07:52.