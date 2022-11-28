روابط

حذّر قرّاء من عواقب فتح الروابط غير الرسمية، التي تصل إلى البريد الإلكتروني وهواتف البعض، مشيرين إلى أن الهدف منها محاولة اختراق أجهزة المتلقين، والدخول إلى البيانات المالية لهم، من أجل الاحتيال.

رسائل

أمطرت العديد من الشركات القرّاء بوابل من الرسائل النصية، تزامناً مع أيام التنزيلات، أو ما يعرف بـ«بلاك فرايدي»، وأعربوا عن انزعاجهم من هذا التصرف، وطالبوا الجهات المعنية بتوعية المشتركين بطرق وقف هذا النوع من الترويج.

عدسات

تساءل متسوقون عن السبب في ارتفاع سعر محلول تنظيف العدسات اللاصقة من إنتاج إحدى الشركات، من 28 درهماً إلى 52 درهماً دفعة واحدة!

دراجات

طالب مرتادو مناطق برية في المليحة بإمارة الشارقة، باتخاذ إجراءات رادعة ضد سائقي الدراجات النارية، الذين يزعجون الأسر عبر استعراضاتهم بالدراجات، ونثر الرمال باتجاههم، ومعاقبتهم على مثل هذه التصرفات غير المسؤولة.

مواقف

مع الانتشار الواسع للدراجات النارية، خصوصاً التي تعمل في خدمة توصيل الطلبات، يطالب قراء بتخصيص مواقف لها صغيرة تتناسب مع حجمها، حتى لا تظل تشغل مساحة كبيرة مخصصة للمركبات، لاسيما في المناطق السكنية شديدة الكثافة.

زينة

طالب قراء بتكثيف الرقابة على محال بيع الزينة والأعلام، تزامناً مع بدء الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ51، وذلك لمنع استغلال إقبال كثيرين عليها في هذه الفترة، وزيادة أسعارها بشكل غير مبرر.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

sekeek@emaratalyoum.com