22 ألف وظيفة للمواطنين في القطاع الخاص سنوياً

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن «نسبة التوطين في القطاع الخاص زادت 27% في العام الجاري، مقارنة بعام 2020، ويعمل أكثر من 26 ألف مواطن ومواطنة في هذا القطاع حالياً».

وذكرت الوزارة أنها «تهدف إلى توفير 22 ألف وظيفة سنوياً للمواطنين في القطاع الخاص، ابتداءً من العام المقبل، ويهدف (نافس) إلى رفع عدد المستفيدين المواطنين من برامجها من 75 ألف مواطن ومواطنة إلى 170 ألفاً خلال خمس سنوات».

وأفادت إحصائية صادرة عن الوزارة، بأن برنامج «نافس» أسهم في رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص، حيث زاد عدد المواطنين العاملين في القطاع نفسه بنسبة 23%، منذ إطلاق «نافس» في سبتمبر 2021، حيث انضم إلى هذا القطاع خلال هذه الفترة أكثر من 14 ألف مواطن ومواطنة.

ولفتت الوزارة إلى أن معظم المواطنين في القطاع الخاص يعملون في أربعة قطاعات، هي: خدمات الأعمال، والتجارة، والوساطة المالية، وخدمات الإصلاح.

• %27 نسبة زيادة التوطين في القطاع الخاص العام الجاري.