الخارجيّة والتعاون الدولي: تفعيل الربط الإلكتروني مع "الهوية والجنسية" بشأن خدمات جواز ات السفر "الدبلوماسيّة و الخاصّة و المهمة"

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن تفعيل الربط الإلكتروني لخدمات جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة وذلك في إطار التعاون المشترك مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ انسجامًا مع توجهات الحكومة الرشيدة للتحول الرقمي وتصميم خدمات مشتركة بين الجهات الحكومية لتعزيز منظومة تقديم الخدمات عبر تطوير رحلة المتعاملين واختزال الوقت ورفع مستوى الجودة، عملًا بمبدأ الحرص الذي توليه الوزارة في ظل الأهداف الاستراتيجية الرامية نحو توفير باقة من الخدمات المتميزة للمتعاملين.

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى تعزيز مرونة التقديم على الخدمة عبر زيارة الموقع الرسمي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي www.mofaic.gov.ae أو باستخدام التطبيق الذكي للوزارة UAEMOFAIC من خلال خطوتين إلى ثلاث خطوات فقط لتمكين السرعة والدقة في الإنجاز وذلك لاستلام الجوازات الدبلوماسية أو الخاصة أو المهمة الجديدة خلال يوم عمل واحد في حال كانت عملية إدخال البيانات صحيحة، فيما ستتيح الخدمة قريباً إمكانية اختيار المتعامل لآلية استلام الجواز عبر زيارة مقر الوزارة أو باختيار خدمة البريد السريع للتوصيل.

تأتي هذه المبادرة تعزيزاً لمفهوم الحكومة الرقمية التي يتيح فيها الربط التقني إمكانية تبادل البيانات بشكل فوري وانسيابية عالية بين أنظمة الجهات الحكومية وفق أعلى معايير أمن المعلومات بما يخدم توجهات الحكومة وتطلعات المتعامل للحصول على الخدمات الاستباقية ودون الحاجة للتنقل بين مختلف أطراف تقديم الخدمة، في خطوة تجسد تطوير أُطر الشراكة بين الجهات الاتحادية والمحلية وترابط أنظمتها للدفع باتجاه تعزيز مبادرات التحول الرقمي والانتقال من مرحلة رقمنة الخدمات إلى مرحلة تصميم رحلة المتعامل الشاملة، وتوثيق التكامل بين الأنظمة بما يسهم في رفع الترتيب العالمي للدولة في تحقيق نافذة اتصال موحدة (Single Window Connectivity) وتوفير تجربة فريدة قلّ نظيرها على الصعيد الدولي تأكيدًا على ريادة الدولة المستحقة بحصولها على المراكز الأولى عالميّا ضمن محاور ومؤشرات الحياة الرقمية في عام 2022.

وأشاد سعادة خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالجهود المبذولة والتعاون البناء بين فرق العمل المشتركة والتي عملت على قدمٍ وساق لتحقيق التكامل الرقمي للأنظمة العاملة في كلتا الجهتين للإسهام في رفع مؤشرات الحكومة الرقمية والمدن الذكية.

من جهته قال سعادة اللواء سهيل جمعة كلثم الخييلي، مدير عام الهوية وجوازات السفر في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إن مشروع الربط القائم مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي يأتي تنفيذًا لرؤية القيادة نحو الوصول إلى الحكومة الرقمية وخطوة حيوية ضمن مسار تطوير المبادرات والمشاريع النوعيّة للهيئة لاسيما الرقمية منها.. مؤكدًا أهمية الجهود التطويرية الداعمة لإعلاء مفاهيم التعاون مع الجهات الحكومية وشركاء الهيئة لبلوغ مراحل التكامل في تقديم الخدمات ضمن بيئات العمل والتي تستهدف تفصيلاً تعزيز سعادة المتعاملين من مختلف مواقع العمل الحكومية وتُرسيخ مسيرة التكامل المؤسسي في تقديم الخدمات المشتركة بين الجهات، وتأكيدا على الجهود القائمة لمواءمة الخطط والأهداف الاستراتيجية الداعمة لتحسين تجربة المتعاملين في استخدم الخدمات الحكومية عبر مختلف القنوات.

يذكر أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أطلقت حزمة من المبادرات والأنشطة الاستباقية في ضوء الحرص على إثراء تجربة المتعاملين ورفدها بالخدمات المتميّزة فضلاً عن الجهود التنسيقيّة الداعمة للتكامل والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية في الدولة بهدف الارتقاء بجودة ومستوى أداء الخدمات المقدمة، حيث تعمل على تحسين تجربة المتعامل لضمان سهولة الوصول وانسيابية الإجراءات ومرونة تنفيذها، انسجامًا مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025.