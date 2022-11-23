محمد بن زايد ومحمد بن راشد: التعليم أولويتنا القصوى ورهاننا للمستقبل

شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، جانباً من الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات؛ حيث أكد سموّهما أن التعليم يشكل أولويتهما القصوى.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة على «تويتر»: «حضرت اليوم جانباً من الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات.. وسعدت بما استمعت إليه من أفكار ورؤى وطموحات حول مستقبل التعليم في الإمارات الذي يشكل أولويتنا القصوى، ومحور اهتمامنا ورهاننا للمستقبل».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في حسابه على «تويتر» «شهدت اليوم مع أخي محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله جانباً من الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات .. جلسات التعليم مع الشيخ عبدالله بن زايد والوزراء كانت واضحة .. شفافة .. ورسمت خارطة متكاملة للمنظومة التعليمية"واضاف سموه التعليم سيبقى أولوية برؤية رئيس الدولة.. وبجهود فريق عمل حكومي متخصص .. وبميدان تربوي فاعل ومتفاعل.. وبمجتمع وأولياء أمور مساهمين بتنشئة جيل يصل بنا لآفاق مستقبلية جديدة»