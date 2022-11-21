4 جرائم إلكترونية تصل عقوبتها للحبس والغرامة مليون درهم

ذكرت النيابة العامة الاتحادية أنه وفقا للمادة (37 ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف، ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو على موقع إلكتروني إحدى الجرائم الآتية : الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامية، الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر المقررة في الأديان الأخرى متى كانت هذه المقدسات والشعائر مصونة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، سب أحد الأديان السماوية المعترف بها، تحسين المعاصي أو الحض عليها أو الترويج لها.

في سياق متصل ذكرت النيابة العامة الاتحادية عبر حساباتها على موقع الإلكتروني، أن تطبيقها " مجتمعي آمن" هو تطبيق إلكتروني تابع لمكتب النائب العام الاتحادي، يساهم في الحماية والحفاظ على أمن مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة من الجرائم الإلكترونية.

وأشارت إلى أن أهداف التطبيق هي انه يتيح الإبلاغ عن أي جريمة أو اشتباه عن الجرائم والنشاطات التي تروج للأفكار والعقائد التي تهدد سلامة المجتمع والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها.

ولفتت إلى مميزات التطبيق في سهولة الاستخدام وضمان الخصوصية والسرية التامة، ويمكن تحميله من آبل ستور أو جوجل بلاي، واختيار اللغة المفضلة، وإدخال رقم الهاتف ثم استلام رسالة برقم التأكيد، وأخيرا ادخال رقم التأكيد ثم مشاركة التسجيلات أو الروابط المشبوهة.