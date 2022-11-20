سوق المزارعين.. خضراوات وفواكه ومنتجات عضوية بأيدٍ إماراتية

أفادت بلدية دبي بأن اليوم الأول من مبادرة سوق المزارعين، المقامة بحديقة النخيل في دبي، لاقت إقبالاً كبيراً من الحضور، حيث بلغ عدد الزائرين 1900 شخص في اليوم الأول من المبادرة، وتستمر السوق في استقبال الزائرين يوم السبت من كل أسبوع، حتى يوم 11 من مارس المقبل، وتتضمن السوق عرض خضراوات وفواكه عضوية، ومنتجات ألبان جميعها بأيد إماراتية.

وأوضحت البلدية لـ«الإمارات اليوم» أن المبادرة التي تنظم في نسختها الثانية، تتم بمشاركة أكثر من 40 مشاركاً من المزارعين المواطنين، جميعهم يقدمون منتجات المزارع المحلية الإماراتية بمستوى عالي الجودة، إضافةً إلى أنشطة تجارية منوعة مصاحبة للمعرض.

وذكرت البلدية أنها حرصت على تقديم كل التسهيلات للمواطنين المشاركين في المبادرة، حيث وفرت لهم منصة مجانية، والدعم اللوجستي مثل التسويق لمنتجاتهم، فضلاً عن إشراك أصحاب مشروعات منزلية في المبادرة.

وأشارت إلى أن مبادرة «سوق المزارعين»، التي تنظمها وتشرف عليها، منصة زراعية اجتماعية واستثمارية مجانية، تهدف إلى جمع المزارعين المواطنين في مكان واحد لبيع المنتجات الزراعية والعضوية والمحلية مباشرة إلى المستهلكين.

وأشارت البلدية إلى أن الموسم الجديد يحمل حزمة من المميزات، بعد النجاح الذي حققه في العام الماضي، حيث وفرت المبادرة أكثر من 50 كشكاً للمزارعين، لتقديم منتجات مزارعهم المحلية من فواكه وخضراوات ومنتجات ألبان ومنتجات عضوية وعسل وتمور، ومنتجات أعشاب.

يذكر أن بلدية دبي أعلنت أول الشهر الجاري فتح باب التسجيل في الموسم الثاني من مبادرة «سوق المزارعين»، التي انطلقت أول من أمس، وتستمر حتى 11 من مارس المقبل، حيث تعد منصة زراعية اجتماعية واستثمارية مجانية، تهدف إلى جمع المزارعين المواطنين في مكان واحد، ودعمهم لبيع المنتجات الزراعية والعضوية المحلية مباشرة إلى المستهلكين، وتعزيز الثقة بالزراعة المحلية، إضافة إلى دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت بلدية دبي أن مبادرة «سوق المزارعين» تأتي في إطار جهود البلدية الرامية إلى زيادة الفرص التجارية للعاملين في القطاع، وتعزيز ثقة الجمهور بالزراعة المحلية، إضافةً إلى زيادة الوعي بالتنوع الزراعي المحلي، وجمع المزارعين في مكانٍ واحدٍ لبيع المنتجات الزراعية والعضوية والمحلية، مثل الفواكه والخضار ومنتجات الألبان والمنتجات العضوية والعسل والتمور والأعشاب.