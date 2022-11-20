غدا.. طقس غائم جزئيا بوجه عام مع فرصة سقوط أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام إلى غائم أحياناً يتخلله بعض السحب الركامية خاصة شرقاً وشمالاً مع فرصة سقوط أمطار وانخفاض في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب.

حركة الرياح شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية وجنوبية شرقية / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا خاصة غرباً يصبح متوسط الموج تدريجياً بعد الظهر.. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:15 والمد الثاني عند الساعة 23:28 والجزر الأول عند الساعة 17:41والجزر الثاني عند الساعة 05:03.

ويكون الموج في بحر عمان خفيفأ إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 20:33 والمد الثاني عند الساعة 07:32 والجزر الأول عند الساعة 13:50 والجزر الثاني عند الساعة 02:02.