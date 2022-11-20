محمد بن راشد: الإمارات والبحرين.. أخوّتنا راسخة ومستقبلنا مشترك وواعد

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أخاه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في استراحة المرموم في دبي.

ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء بزيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى بلده الثاني الإمارات، مؤكداً سموه عمق الروابط الأخوية بين الدولتين، ومنوهاً بما تشهده من تطور مستمر، يتجسّد في أطر الشراكة والتعاون التي تغطي العديد من القطاعات الحيوية، وبما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين للمستقبل.

وتبادل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وملك البحرين، وجهات النظر حول سبل تطوير العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، ومتطلبات دفع مسارات التعاون قُدماً في مختلف المجالات التنموية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والمستقبل المشترك والواعد.

وقال سموه على صفحته في «تويتر» أمس: «خلال لقائي اليوم مع أخي جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في دبي.. علاقاتنا قديمة.. وأخوّتنا راسخة.. ومستقبلنا مشترك وواعد بإذن الله.. حفظ الله البحرين وملكها وشعبها».

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الديوان الملكي البحريني.