محمد بن راشد: العطاء والبذل من القيم المتأصلة في نفوس أهل الإمارات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن قيم العطاء والبذل من القيم المتأصلة في نفوس أهل الإمارات، مشيداً سموه بالأفكار الملهمة والمبادرات النوعية التي تطلقها المؤسسات في هذا السياق ضمن إطار عملها المؤسسي، إضافة إلى الجهد الذي يبذله الأفراد في سبيل خدمة المجتمع وتحقيق صالحه.

جاء ذلك خلال تكريم سموه للفائزين بـ«جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع» في قصر زعبيل في دبي أمس بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

وثمّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جهود وإسهامات كل من شملهم التكريم ضمن الجائزة، وما قاموا به من أعمال خدمية وخيرية تعبر عن لُحمة المجتمع وتكاتف مؤسساته وأفراده، وما لتلك المبادرات من أثر إيجابي يسهم في تحقيق رفعة المجتمع وتقدمه، وترسيخ دعائم التعاضد والتكافل من خلال أعمال نبيلة تعبر عن القيم النبيلة والمبادئ الأصيلة لأبناء الإمارات، وتمثل قدوة تحتذى في مجال العمل التطوعي.

وقد كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ضمن فئة الأفراد بمنحهم «قلادة خدمة المجتمع» كلاً من: محمد جمعة النابودة، وأسرة المرحوم عبيد الحلو وتسلمها حفيده، كما شمل التكريم ضمن فئة «وشاح خدمة المجتمع»: محمد سعيد الغيث، والمرحوم الشيخ محمد نور سيف المهيري، وتسلمها حفيده.

وشملت جائزة «وسام خدمة المجتمع» كلاً من: المرحوم محمد عبدالله القاز، وتسلمها نجله، وعبدالسلام محمد رفيع ضمن فئة الأفراد، أما في فئة المؤسسات عن الجائزة ذاتها فقد كرّم سموه مجموعة ماجد الفطيم، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، بدرع خدمة المجتمع.

حضر التكريم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وأعرب رئيس جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع الفريق ضاحي خلفان تميم، عن خالص الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتكريم سموه فرسان العمل المجتمعي، وحرص القيادة على الاحتفاء بجهود رموز إماراتية سعت أن يكون لها دورها الملموس في خدمة المجتمع.

ولفت إلى أن الجائزة عكفت خلال دوراتها المتعاقبة على تكريم الأفراد والمؤسسات التي تقدم أعمالاً جليلة تنعكس إيجاباً على تنمية المجتمع ورفاهيته، ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأن تكون دبي مدينة للتضامن والتكافل وتنمية المجتمع وتحويل هذا الجهد إلى عمل مؤسسي مستدام.

خدمات جليلة للمجتمع

تأسست «جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع» في العام 2013 بمرسوم صادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتهدف إلى تكريم الأفراد والشركات والمؤسسات الخاصة الذين يقدمون خدمات جليلة للمجتمع عبر برامج ومبادرات وأعمال تعود بالنفع على المجتمع ضمن العديد من القطاعات الرئيسة، دون السعي لتحقيق ربح مادي من ورائها.