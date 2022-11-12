درجات الحرارة تميل إلى الانخفاض

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية بعد الظهر، يصاحبها سقوط أمطار، وتميل درجات الحرارة إلى الانخفاض، ويكون رطباً ليلاً وصباح غدٍ، مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً. وقال المركز إن الرياح ستكون جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:22، والمد الثاني عند الساعة 04:37، والجزر الأول عند الساعة 08:02، والثاني عند الساعة 21:38.