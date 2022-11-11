إذا كنت تخطط للإقامة في الإمارات.. فامتلاكك سيارة أسهل مما تتوقع

إذا كنت تخطط للانتقال للعيش في الإمارات، وترغب في امتلاك سيارة، فأمامك خيارات تمويلية عدة تقدمها البنوك الوطنية والأجنبية في الدولة، وبفائدة تختلف عن فائدة القرض الشخصي.

ولمعرفة تفاصيل الحصول على تمويل شراء سيارة، ذكرت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، أنه يمكن للأفراد في دولة الإمارات الحصول على قرض سيارة أو قرض شخصي من أحد البنوك العاملة في الدولة، ولا يتعدى قرض السيارة 80% من قيمة المركبة الممولة، كما يجب ألا تزيد مدة سداده عن 60 شهرا.

وأوضحت أنه وفقاً لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يمكن للأفراد المقيمين في دولة الإمارات التقدم بطلب إلى البنوك التي يتعاملون معها، أو إحدى شركات التمويل للحصول على قرض شراء سيارة،

ويتم ضمان قيمة هذا القرض برهن السيارة لصالح البنك أو شركة التمويل التي تقدم قرض الشراء.

ويُعامل قرض السيارة باعتباره منفصلاً عن القرض الشخصي، ولا يجب أن تتجاوز قيمته (80%) من قيمة السيارة الممولة، ويجب تسديد قرض شراء السيارة خلال (60) شهراً بحد أقصى، ويجب ألا يزيد ما يقتطع من راتب المقترض، أو الدخل المنتظم له عن 50% من راتبه الإجمالي وأي دخل من مصدر معروف ومحدد في أي وقت من الأوقات.

ويمكن للأفراد التقدم بطلب للحصول على قرض شخصي من خلال البنوك وشركات التمويل المعتمدة في الدولة.