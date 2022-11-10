محمد بن راشد: تحدي القراءة هو تحدٍ لنا جميعا لتنفيذ أول وصية نزلت من السماء إلى الأرض

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، اختتمنا بحمد الله اليوم فعاليات تحدي القراءة العربي .. مسابقة شارك فيها 22 مليون طالب من 44 دولة لقراءة 50 كتاب في كل عام دراسي .. والفائزة هذا العام هي شام البكور من سوريا الحبيبة .. سوريا الحضارة واللغة والثقافة .. سوريا العلم والعلماء والتاريخ ..

وأضاف سموه قائلاً "ضمن تحدي القراءة ومن بين 92 ألف مدرسة شاركت في التحدي فازت مدرسة المختار جازوليت.. من المملكة المغربية كأفضل مدرسة تدعم القراءة وترسخها في أجيالنا.. مبروك للمغرب هذا الحراك الثقافي حيث شارك في التحدي مليون طالب مغربي".

وتابع سموه "ضمن فعاليات أكبر مسابقة عالمية في القراءة والتي شارك فيها 126 ألف مشرف على القراءة من 44 دولة حول العالم … فازت من المملكة الأردنية المشرفة نور الجبور … تحية لها .. وتحية لأكثر من 2 مليون طالب شارك من المملكة الأردنية الشقيقة".

واختتم سموه قائلاً "تحدي القراءة هو تحدٍ لصنع حضارة تبدأ بتنوير العقول عبر الكتاب .. هو تحدٍ لنا جميعا لتنفيذ أول وصية نزلت من السماء إلى الأرض .. "إقرأ" .. هدفنا أن يكون في كل بيت قارىء .. ولن نصنع مستقبل أفضل لشبابنا العربي بغير القراءة والمعرفة".

تتويج الطفلة السورية شام البكور بلقب تحدي القراءة العربي.. فيديو



