البصمة والتوقيع على «الهوية» لمن أكمل 15 سنة شرطاً لتجديد جواز السفر

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنه يجب توافر البصمة والتوقيع على بطاقة الهوية لمن أكمل سن 15سنة لقبول تجديد جواز السفر، ويتوجب استخدام الخدمات الإلكترونية للهيئة لتقديم طلب التجديد، وهي الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة، فيما يتم لحالات خاصة فقط قبول تقديم الطلب من خلال مراكز سعادة المتعاملين.

وذكرت أنه يمكن التقدم بطلب تحديث البيانات الشخصية على بطاقة الهوية (الصورة الشخصية، البصمة والتوقيع) من خلال مراكز الخدمة الرئيسة، ويتم إرجاع جواز السفر المنتهي للمتعامل في حالة وجود تأشيرة صالحة لإحدى الدول الأجنبية مع أخذ تعهد بتسليم جواز سفر بعد انتهاء صلاحية التأشيرة.

وذكرت الهيئة ضمن إجراءات خدمة تجديد جوازات السفر منتهية الصلاحية، أن تنفيذها يتطلب ثلاث خطوات، هي التسجيل وإنشاء حساب عبر نظام الخدمات الذكية، تقديم الطلب وتسديد الرسوم، تسلّم جواز السفر.

وبيّنت أن هناك شروطاً عدة عند تقديم طلب تجديد جواز السفر، هي توفير رقم هوية للمتعامل، وأن يكون المواطن مضافاً إلى خلاصة القيد، ويتوجب على المتعاملين اتباع الإرشادات والمتطلبات المرسلة إليهم أثناء سير المعاملة، تفادياً لإلغاء تفعيل الطلب، ويتم تسليم جواز السفر المنتهي لمندوب شركة التوصيل قبل تسلّم جواز السفر المجدد.

ويشترط لتجديد جواز سفر لمن هم أكبر من سن 15 سنة، توافر البصمة والتوقيع على بطاقة الهوية المرتبطة بالمتعامل.

وأشارت عبر موقعها الإلكتروني إلى أن زمن إصدار جواز السفر إلكترونياً بعد 48 ساعة من تسلّم وقبول طلب الخدمة المستوفية الشروط، وتبلغ رسوم الإصدار 50 درهماً، ورسوم الخدمات الإلكترونية 10 دراهم، ورسوم التوصيل 15 درهماً.

وحددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، 10 ضوابط وشروط للصورة الشخصية عند تجديد جواز السفر، أن تكون الصورة حديثة، وخلفية الصورة باللون الأبيض، ولا تظهر اليدان فوق الكتفين، والعيون مفتوحة، والصورة لا تحتوي على إطار، وعرض الصورة 40-35 مليمتراً. كما يجب عند التقاط الصورة عدم ارتداء نظارة، وأن يكون الوجه مستقيماً، ووضوح ملامح الوجه، وعدم التلاعب بالصورة أو استخدام محررات الصور.

من جانبها، ذكرت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في مطاري أبوظبي ودبي تقدمان خدمة تجديد جواز السفر في المطار على مدار الساعة، مضيفة أنه في 2019، أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ افتتاح مكتب تابع لها في مطار الشارقة الدولي، وذلك لتقديم خدمات تجديد جوازات السفر للمواطنين.

وأشارت إلى أنه يمكن لمواطني دولة الإمارات التقدم بطلب إصدار جوازات السفر أو تجديدها، أو استصدار بدل فاقد أو تالف من خلال قنوات عدة، تشمل: الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب - قسم الجنسية، والبوابة الإلكترونية للجنسية والإقامة (eChannels)، وخدمة إصدار جواز السفر للمواطنين عبر الإنترنت - الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بالإضافة إلى مطارات أبوظبي ودبي والشارقة.

ولفتت إلى أن المواطن إذا كان خارج الدولة وانتهت صلاحية جواز سفره، أو لسبب ما تعرض جواز سفره للضياع أو التلف، يمكنه الاتصال بالبعثات التمثيلية للدولة المتمثلة في سفاراتها وقنصلياتها في الخارج لاستصدار جواز سفر جديد.

وأشارت إلى أن أولياء الأمور من مواطني الدولة يستطيعون الحصول على جوازات سفر لمواليدهم الجدد من خلال باقة خدمة «مبروك ما ياك» التي تتيح استصدار كل المستندات التعريفية بهوية المولود مثل شهادة الميلاد، وجواز السفر، بطاقة هوية الإمارات في آن واحد.

• مطارا أبوظبي ودبي يقدمان خدمة تجديد جواز السفر فيهما على مدار الساعة.