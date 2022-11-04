محمد بن راشد: الطريق إلى الحضارة يبدأ بالقراءة..

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن “تدافع ملايين الشباب نحو قراءة 50 كتاباً (ضمن تحدي القراءة العربي) كل عام هو تدافع نحو مستقبل أفضل لنا جميعاً بإذن الله”.

وأضاف صاحب السمو في تدوينة عبر حسابه على “تويتر”: أطلقنا قبل 6 أعوام تحدي القراءة العربي.. لأننا نؤمن أن الطريق للحضارة يبدأ بالقراءة .. نحتفي الخميس القادم بـ22 مليون طالب من 92 ألف مدرسة شاركوا في الدورة السادسة لأكبر مسابقة عربية.

وأكد أن تدافع ملايين الشباب نحو قراءة 50 كتاباً كل عام هو تدافع نحو مستقبل أفضل لنا جميعاً بإذن الله.