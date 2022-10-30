1047 دعماً سكنياً في الشارقة بإجمالي 727 مليون درهم منذ بداية العام

كشف رئيس برنامج إسكان الشارقة الدكتور المهندس خليفة الطنيجي، أن عدد المستفيدين من قرارات الدعم السكني لفئتي المنح والقروض في مختلف مدن إمارة الشارقة خلال العام الجاري 2022 وصل إلى 1047 دعماً سكنياً، بقيمة إجمالية تصل إلى 727 مليون درهم، لافتاً إلى أن المستهدف هو الوصول بنهاية العام إلى تقديم دعم سكني بقيمة مليار درهم.

وقال الطنيجي في حوار لـ«الإمارات اليوم»، إن «جهود البرنامج أسهمت في الوصول إلى 10 آلاف و59 مستفيداً من الدعم السكني خلال 10 سنوات ماضية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تسريع وتيرة الدعم السكني».

وأضاف أن دائرة الإسكان استنفرت منذ إنشائها جميع طاقاتها في سبيل تلبية الاحتياجات الإسكانية المقدمة لمواطني الإمارة، وقامت بمشروعات متعددة في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، إذ تميزت المجمعات السكنية بتنوع واجهاتها الخارجية بما يلائم أذواق المجتمع، وما يتناسب مع احتياجات الأسر.

وأوضح أن خطط البرنامج تتضمن كل حزم الدعم المقدمة للمواطنين في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وتقدم خيارات متعددة تخدم شرائح المجتمع المتقدمين بطلب الحصول على الدعم السكني كخدمات البناء الجديد والاستكمال، والإضافة والصيانة، والحصول على مسكن حكومي جاهز ضمن المجمعات السكنية، وإنشاء الوحدات السكنية للأسر غير المتنامية.

وأفاد بأن البرنامج يقدم الدعم السكني على هيئة قروض ومنح، فإذا كان الدخل الشهري للمستفيد 25 ألف درهم أو أكثر فيتم تصنيفه في فئة القروض، حيث يتم صرف قيمة الدعم السكني للمقاول وفق شهادات الدفع المعتمدة، ويتم استرداده من المستفيد على شكل أقساط شهرية من دون فوائد، أما إذا قل الدخل الشهري عن 25 ألف درهم فيتم تصنيفه في فئة المنح، ولا تسترد فيه قيمة الدعم السكني، ويصرف وفق شهادات الدفع للمقاول.