محـمـــد بـن راشد: مـصـر السنــد والشقيقة التي لا نستــغني عنها

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في مقر قصر الاتحادية في العاصمة المصرية القاهرة.

يأتي اللقاء في إطار حرص البلدين الشقيقين على تطوير العلاقات الثنائية، تزامناً مع انطلاق احتفالاتهما بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية المتميزة ضمن احتفالية ضخمة مُقامة في العاصمة المصرية خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري.

واستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اللقاء التطور المستمر في العلاقات الأخوية بين البلدين، كما بحثا آفاق التعاون المشترك في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم تحقيق تطلعاتهما إلى مزيد من التقدم والتنمية والازدهار.

مهد الحضارة

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات ارتبطت منذ تأسيسها بمصر التي دعمت تأسيس الإمارات وقيام الاتحاد فور الإعلان عنه، وارتبط أبناء الإمارات بمصر، مهد الحضارة الإنسانية.. والمظلة الجامعة والبيت الكبير لكل أبناء الأمة العربية.

وقال سموه خلال لقائه الرئيس المصري: «أنقل تحيات شعب الإمارات التي قال مؤسسها إن مصر قلب العرب ولا حياة للعرب بدون مصر».

وأضاف سموه: «استقرار منطقتنا مرهون بمصر.. وتطور عالمنا العربي مرهون بتطور مصر.. وازدهار شعوب المنطقة مرتبط بازدهار أم الدنيا.. مصر هي المقياس الحقيقي لاستقرار الشعوب وازدهار المنطقة».

وأكد سموه أن «علاقات دولة الإمارات مع جمهورية مصر العربية تمثل نموذجاً للعلاقات العربية - العربية.. الاحتفال بخمسين عاماً من المحبة هو رسالة للجميع بأن مستقبل البلدين مرتبط شعبياً واقتصادياً للخمسين عاماً القادمة».

وقال: «شعب مصر شعب وفيّ.. طوال خمسين عاماً كانوا معنا ومنذ بداياتنا.. كانت وستبقى مصر هي السند والظهر والذخر والشقيقة التي لا نستغني عنها».

مودة وروابط

من جانبه، أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اللقاء، عن ترحيبه بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في بلده الثاني مصر، تزامناً مع الاحتفال بمرور 50 عاماً على إقامة علاقات دبلوماسية بين مصر ودولة الإمارات، مؤكداً أن ما يجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين هو علاقات مودة وروابط تاريخية ومصير مشترك، ومعرباً عن تقديره واعتزازه بجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الداعمة لمصر، والتي تسهم في ترسيخ أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وخلال اللقاء، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الدعوة إلى الرئيس السيسي، لتكون مصر ضيف شرف القمة العالمية للحكومات خلال الدورة المقبلة والمقرر إقامتها في فبراير 2023.

وانطلقت الاحتفالات بمرور 50 عاماً على تاريخ بدء العلاقات عميقة الجذور بين البلدين، والقائمة على التكامل والتعاون المشترك، إذ يحظى البلدان بحضور ومكانة دولية، خصوصاً مع ما تتميز به سياستهما من توجهات حكيمة.

وتعود العلاقات بين البلدين إلى ما قبل عام 1971، الذي شهد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودعمت مصر تأسيسها وأيدت بشكل مطلق الاتحاد الذي ضم الإمارات السبع، واستندت العلاقات بين البلدين طوال نصف قرن من الزمان إلى أسس الشراكة الاستراتيجية.

وبدأت احتفالات الـ50 عاماً من العلاقات المصرية الإماراتية في العاصمة المصرية القاهرة أول من أمس، تحت شعار «مصر والإمارات قلب واحد»، وتتضمن أجندة من الفعاليات المتنوّعة على مدار ثلاثة أيام في إطار الاعتزاز بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط دولة الإمارات بجمهورية مصر العربية، قيادة وحكومة وشعباً، والاحتفاء بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المتميزة بين البلدين.

نائب رئيس الدولة:

■ «الإمارات ارتبطت منذ تأسيسها بمصر التي دعمت اتحادنا فور الإعلان عنه».

■ «مصر هي المقياس الحقيقي لاستقرار الشعوب وازدهار المنطقة».

عبدالفتاح السيسي:

■ «ما يجمع البلدين وشعبيهما علاقات مودة وروابط تاريخية ومصير مشترك».

■ «نقدر ونعتز بجهود الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الداعمة لمصر».

وفد

ضم الوفد المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال الزيارة: المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش،

ووزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزيرة الثقافة والشباب، نورة بنت محمد الكعبي،

ووزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، ووزيرة دولة الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، ووزير دولة خليفة بن شاهين المرر، ورئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء خليفة سعيد سليمان، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم محمد أحمد المر، وسفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية مريم خليفة الكعبي.