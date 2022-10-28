شرطة أبوظبي تنفذ دورة للأطباء الشرعيين والجنائيين

نفذت شرطة أبوظبي دورة تدريبية تخصصية لمدة ثلاثة أيام للأطباء الشرعيين والجنائيين حول تحديد هوية ضحايا الكوارث، بمشاركة 10 متدربين من الجهات الشرطية والقضائية على مستوى الدولة.

وأفاد مدير إدارة الأزمات والكوارث بقطاع العمليات المركزية، العقيد أحمد ناصر الكندي، بأن دورات تحديد هوية ضحايا الكوارث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات في مجال إدارة الأزمات والكوارث وفق أفضل المعايير العالمية ورفع مستوى الجاهزية في التعامل مع مختلف الحالات الطارئة. وذكر أن المشاركين تعرفوا إلى الإجراءات الفنية المعتمدة عالمياً من قبل المنظمة الشرطية الجنائية الدولية «الإنتربول» في التعرف إلى ضحايا الكوارث مجهولي الهوية ومراحل المنظومة، والاستمارات المستخدمة، وأساليب الاستعراف والأنظمة المستخدمة للتعرف إلى الجثث مجهولة الهوية، واشتملت على تنفيذ تمارين لتطبيق مفاهيم المنظومة بشكل عام والتطرق لمرحلة ما بعد الوفاة.