طقس الغد صحو ورطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

واوضح المركز - في بيانه اليومي- أن حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 14:11والمد الثاني عند الساعة 03:39 و الجزر الأول عند الساعة 07:50 و الجزر الثاني عند الساعة 21:11.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 10:36 والمد الثاني عند الساعة 00:22 و الجزر الأول عند الساعة 17:16 و الجزرالثاني عند الساعة 06:06.