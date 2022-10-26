طقس الغد صحو بوجه عام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز في بيانه اليومي إمن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 13:43 والمد الثاني عند الساعة 02:47

والجزر الأول عند الساعة 20:28 والثاني عند الساعة 07:50 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 10:00 والمد الثاني عند الساعة 23:40 والجزر الاول عند الساعة 16:36 والجزرالثاني عند الساعة 05:17.