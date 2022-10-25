راصد يعيد مُسناً إلى عائلته بعد أن ضل طريقه

أعاد فريق راصد التابع لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، رجلاً مسناً ضل طريقه في إمارة عجمان، وسلمته إلى عائلته سالماً.

وقال مدير إدارة الرقابة والتفتيش البلدي "راصد" محمد عبدالوهاب الخاجة، إن مفتشي الدائرة من فريق راصد، وأثناء الرقابة والتفتيش في الساعات المتأخرة من الليل وجدوا مسناً تائهاً في إحدى المناطق السكنية، مبيناً أن المفتش المؤهل قدم العون والمساعدة له، كما وأبلغ الجهات الامنية في الامارة لتسليمه إلى ذويه، وتضافرت جهود الدائرة والشرطة لإيصال المسن الى ذويه في إحدى مناطق الإمارة.

وأضاف الخاجة أن الدائرة تتبنى مبادئ المسؤولية المجتمعية وتولي اهتماماً لافتاً بتقديم يد العون للمسنين فهم بركة الحياة وعنوان العطاء، مبيناً أن الجهود تُبذل للتعاون مع مختلف الحالات والحفاظ على أمن وسلامة الجميع.