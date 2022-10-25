بلدية أبوظبي تنشئ منطقة ألعاب وتمارين رياضية لأصحاب الهمم وأقرانهم في البطين

أنشأت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية المدينة، منطقة ألعاب وتمارين رياضية جديدة تخدم أصحاب الهمم وأقرانهم، على مساحة 1,439 متراً مربعاً في حديقة الأحياء السكنية رقم (24) بمنطقـة البطين، الواقعة عند تقاطع شارع الخليج العربي مع شارع محمد بن خليفة في مدينة أبوظبي.

وشملت الأعمال إنشاء منطقتين مظللتين، إحداهما للألعاب والأخرى لممارسة التمارين الرياضية لخدمة أصحاب الهمم وأقرانهم، حيث تضمنت أعمال منطقة الألعاب تركيب معدات ألعاب جديدة تخدم مختلف الفئات العمرية، بما فيهم أصحاب الهمم بمختلف شرائحهم، كما تم اختيار معدات الألعاب وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية، بالإضافة إلى أنها مصنعة من مواد مستدامة وصديقة للبيئة كالأخشاب الطبيعية.

بينما تضمنت أعمال منطقة التمارين تجهيزها بمعدات حديثة، وتركيب شاشات لعرض تعليمات توضح كيفية الاستخدام، حتى يتمكن مرتادوها من معرفة طريقة استخدام الأجهزة الرياضية بكل سهولة.

وقد تم تجهيز المنطقتين بأرضيات مطاطية لتوفير السلامة والمتعة للمستخدمين، وتركيب سياج معدني حول الملعب، وإنشاء مظلات جديدة لمناطق الألعاب، وكذلك إنشاء أرصفة وممرات للمشاة، لربط منطقة الألعاب بالممرات القائمة، ولضمان وصول رواد الحديقة إلى جميع مناطق الألعاب مع توفير أعلى معايير السلامة، هذا بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التجميل الطبيعي وزراعة العديد من الأشجار المزهرة لاستخدامها في توفير الظل لمناطق الألعاب، وزراعة أشجار حول الحديقة، بما يتوافق مع معايير استدامة الأعمال، وتعزيز المظهر الحضاري العام.