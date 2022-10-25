دفاع مدني عجمان ينظم حملة للتبرع بالدم

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان حملة التبرع بالدم، وذلك سعياً لنشر ثقافة التبرع بالدم في المجتمع، وللمساهمة في إنقاذ حياة آلاف المرضى، وترسيخ مبدأ العمل التطوعي لتوفير كميات من الدم للمرضى المحتاجين.

وأفاد نائب مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة المقدم أحمد راشد الساحب، أن الإدارة تحرص على تنفيذ حملات التبرع بالدم التي تنم عن روح العطاء، والمسؤولية الإنسانية تجاه المجتمع.

وقال إن الحملة شهدت إقبالاً من موظفي الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، وتأتي تاكيداً على عمق القيم الإنسانية وروح التلاحم التي بثتها القيادة الرشيدة في المجتمع بمؤسساته وأفراده.