سماء الإمارات تشهد كسوفاً اليوم وتحذير من النظر للشمس

أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إبراهيم الجروان، بأنه من المتوقع أن تشهد دولة الإمارات والجزيرة العربية ومناطق الشرق الأوسط وأوروبا وغرب روسيا وشمال شرق إفريقيا ظاهرة كسوف جزئي للشمس اليوم، وسيشاهد الكسوف جزئياً في الإمارات بنسبة تقارب 50% من قطر القمر، أو تقارب 40% من مساحة القمر وهي نسبة ما سيحجبه قرص القمر من قرص الشمس، وهو ما قد يصل إلى نحو 86% في شمال سيبيريا.

وسيبدأ الكسوف في دولة الإمارات الساعة 14:42، فيما ستكون ذروته عند الساعة 15:51، وسينتهي عند الساعة 16:54 بالتوقيت المحلي للإمارات. وأشار إلى أن الكسوف الشمسي المقبل الذي ستشهده دولة الإمارات سيكون في 2 أغسطس 2027.

فيما ستبدأ الظاهرة الفلكية على كوكب الأرض من الساعة 08:58، إلى الساعة 13:02، فيما ستكون ذروة الكسوف الساعة 11:00 بالتوقيت العالمي. ويشاهد على الأرض بنسب متفاوتة أقصاها قرب شمال سيبيريا، وتتناقص النسبة بالابتعاد عن هذا الموقع فيما لن يشاهد في النصف الجنوبي من الأرض أو الأميركيتين.

ونبه الجروان إلى أن رصد أو النظر إلى الشمس بالعين المجردة أمر له أضراره الصحية على العين خصوصاً وقت الظهيرة، حيث قد يتسبب في عمى مؤقت وأضرار على شبكية العين، وظاهرة الكسوف الشمسي قد تشد الانتباه نحو ذلك،

ولرصد الظاهرة يجب استخدام نظارات شمسية أو ألواح زجاجية قاتمة خاصة برصد الشمس كتلك التي تستخدم في عملية لحام المعادن.