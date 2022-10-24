سماء الإمارات تشهد كسوفاً غداً وتحذير من النظر للشمس
أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إبراهيم الجروان، أنه من المتوقع أن تشهد دولة الإمارات والجزيرة العربية ومناطق الشرق الأوسط و أوروبا وغرب روسيا وشمال شرق أفريقيا ظاهرة كسوف جزئي للشمس يوم 25 أكتوبر 2022، وسيشاهد الكسوف جزئياً في الإمارات بنسبة تقارب 50% من قطر القمر، أو تقارب 40 % من مساحة القمر و هي نسبة ما سيحجبه قرص القمر من قرص الشمس، و هو ما قد تصل إلى نحو 86% في شمال سيبيريا.
سيبدأ الكسوف في دولة الإمارات الساعة 14:42 فيما ستكون ذروته عند الساعة 15:51 وسينتهي عند الساعة 16:54 بالتوقيت المحلي للإمارات.
وأشار إلى أن الكسوف الشمسي المقبل الذي ستشهده دولة الإمارات سيكون في 2 أغسطس 2027.
فيما ستبدأ الظاهرة الفلكية على كوكب الأرض من الساعة 08:58. إلى الساعة 13:02 فيما ستكون ذروة الكسوف الساعة 11:00 بالتوقيت العالمي.
ويشاهد على الأرض بنسب متفاوتة أقصاها قرب شمال سيبيريا، و تتناقص النسبة بالابتعاد عن هذا الموقع فيما لن يشاهد في النصف الجنوبي من الأرض أو الأمريكيتين .
ونبه الجروان أن رصد أو النظر إلى الشمس بالعين المجردة أمر له أضراره الصحية على العين خاصة وقت الظهيرة حيث قد تتسبب بعمى مؤقت و أضرار على شبكية العين، و هذه الأضرار عامة عند النظر إلى الشمس بالعين المجردة بصورة عامة ،و ظاهرة الكسوف الشمسي قد تشد الانتباه نحو ذلك.
و لرصد الظاهرة يجب استخدام نظارات شمسية أو ألواح زجاجية قاتمة خاصة برصد الشمس كتلك التي تستخدم في عملية لحام المعادن على أن لا تقل درجتها عن 12.
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