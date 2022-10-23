5 أشهر متبقية على رمضان 2023

توقع رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن يبدأ شهر رمضان في 23 مارس المقبل، ويكون 29 يوما ، وتصل ساعات الصيام تصل إلى 14 ساعة تقريبا، وتختلف نحو 40 دقيقة من أول الشهر إلى آخره.

وتفصيلا قال الجروان لـ " الإمارات اليوم" إنه من المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان المبارك لسنة 1444 للهجرة ، يوم الخميس 23 من مارس المقبل، فيما يتوقع أن يحل عيد الفطر في يوم الجمعة 21 من ابريل المقبل.

وذكر أن الهلال الجديد لشهر رمضان يولد يوم الثلاثاء 21 من مارس الساعة 21:23 مساءا ، أي بعد غروب الشمس، ومع غروب شمس اليوم التالي سيكون فوق الأفق الغربي بقرابة 10 درجات ويغرب بعدها بقرابة 50 دقيقة، وعليه يكون الخميس 23 من مارس غرة شهر رمضان المبارك فلكياً.

وتوقع الجروان يكون هناك اتفاقا بين الدول في رؤية هلال شهر شوال مرجح لتوفر ظروف الرؤية.

وأشار بالنسبة للهلال الجديد لشهر شوال، فيولد يوم الخميس 20 من ابريل الساعة 08:13 صباحا ، ومع غروب الشمس يكون فوق الأفق الغربي بارتفاع 4 درجات ويغرب بعد غروب الشمس بقرابة 22 دقيقة، وعليه يكون الجمعة 21 من ابريل غرة شوال وعيد الفطر المبارك فلكياً .

ولفت إلى أن الاختلاف بين الدول في رؤية هلال شهر شوال وارد لصعوبة ظروف الرؤية.

وأشار إلى أن طول ساعات الصيام تختلف قرابة 40 دقيقة من أول الشهر إلى آخره، حيث تكون اقصر في بدايته و أطول مع نهايته، موضحا ان ساعات النهار من شروق الشمس إلى غروبها، فتبلغ في أول الشهر الفضيل قرابة 12 ساعة و 16 دقيقة، وفي نهايته 12 ساعة 54 دقيقة.

أما طول النهار الشرعي وساعات الصيام من الفجر إلى غروب الشمس، فتبلغ في أول الشهر الفضيل قرابة 13 ساعة 30 دقيقة، وفي نهايته 14 ساعة و 13 دقيقة.

وتوقع الجروان أن تكون الأجواء معتدلة خلال رمضان المقبل بشكل عام، حيث تكون معدلات درجات الحرارة العليا مع بدايته من 30 إلى 35 درجة مئوية، والدنيا من 17 إلى 20 درجة مئوية ، ومع نهايته قد تميل الأجواء نهاراً إلى ارتفاع الحرارة، وليلاً إلى الاعتدال دون 20 درجة مئوية، وتكون معدلات درجات الحرارة العليا 33 إلى 36 و الدنيا 18 إلى 23 درجة مئوية.

كما يتوقع أن يتخلل شهر رمضان موسم الاضطرابات الجوية الربيعية والمعروفة باسم «السرايات»، التي قد تتسبب بأمطار رعدية قد تكون غزيرة