"طرق الشارقة": إغلاق نفق وادي الحلو لتنفيذ مشروع "استراحة جبل ديم"

أفادت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، بأنه قد تم إغلاق نفق وادي الحلو القديم حتى بداية الربع الأول من العام المقبل 2023.

وأوضحت الهيئة أن الإغلاق تم بسبب البدء بتنفيذ مشروع "ستراحة جبل ديم" المشترك مع هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البنى التحتية بالإمارة (مبادرة).

ودعت الهيئة الجميع لاستخدام نفق وادي الحلو الجديد حتى الانتهاء من الأعمال بالمشروع، واعتذرت عن أي إزعاج ناتج عن الأعمال.