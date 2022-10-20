«الطفولة المبكرة» تطلق دليل أبوظبي للتدخل المبكر

أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة «دليل أبوظبي للتدخل المبكر» كجزء من استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم 2020–2024، ومورداً مهماً للتعريف بخدمات التدخل المبكر والمتاحة للأسر ومقدمي الرعاية وأطفالهم الذين يعانون تأخراً في النمو أو إعاقات في أبوظبي.

وتم تصميم الدليل لدعم وتمكين الأطفال الذين يعانون تأخراً في النمو أو إعاقة، إذ يمنح الوالدين ومقدمي الرعاية أهم المعلومات التي يحتاجونها لتقديم الدعم المتخصص والمستمر لأطفالهم في وقت مبكر، وتوجيههم نحو خدمات التدخل المتاحة لتعزيز نمو وتطور أطفالهم وإدراك إمكاناتهم الكاملة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع المشروعات الخاصة والشراكات في الهيئة، المهندس ثامر القاسمي، إنه تم تصميم الدليل لتلبية احتياجات الأهالي ومقدمي الرعاية للتعامل مع مختلف حالات تأخر النمو والإعاقات عند الأطفال.