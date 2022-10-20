مكتوم بن محمد: نهج محمد بن راشد أرسى أسس الأمان المالي

شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس جهاز الرقابة المالية في دبي، أمس، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «استشراف مستقبل التدقيق الحكومي»، الذي أُقيم تحت رعاية سموّه، من تنظيم جهاز الرقابة المالية في دبي، في إطار العمل على تأكيد تضافر الجهود وتكاملها، وصولاً إلى ترسيخ ريادة إمارة دبي في مجال التدقيق الحكومي، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصُنّاع القرار والمختصّين في مجال التدقيق والمحاسبة المالية.

وقال سموّه في تغريدة على موقع «تويتر» أمس: «شهدت افتتاح مؤتمر (استشراف مستقبل التدقيق الحكومي)، الذي ينظمه جهاز الرقابة المالية في دبي. المؤتمر يسهم في التعرف إلى أفضل ممارسات التدقيق الحكومي التي تدعم تحقيق التطوّر والكفاءة الحكومية، بما يترجم نهج الشيخ محمد بن راشد، في إرساء أسس الأمان المالي، وترسيخ ثقافة التدقيق المالي».

وخلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات، الذي أُقيم في مركز مؤتمرات مدينة جميرا، تحت شعار «تعزيز الممارسات الرائدة واستشراف مستقبل التدقيق الحكومي»، أكد مدير عام جهاز الرقابة المالية في دبي، عبدالرحمن حارب الحارب، أن «المؤتمر يأتي مواكباً للتقدم السريع الذي تشهده إمارة دبي في شتى المجالات، وتنامي مكانتها نموذجاً ملهماً للتنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومركزاً عالمياً للخدمات المالية والتجارة والسياحة».

وقال: «يأتي انعقاد هذا المؤتمر استلهاماً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتحقيق أعلى مستويات كفاءة الأداء ضمن شتى القطاعات، وانطلاقاً من اهتمامنا بنشر الوعي وترسيخ الثقافة المؤسسية المتعلقة بالتدقيق والحوكمة وإدارة المخاطر في عالم التدقيق الحكومي، باعتبارها من أهم الأعمدة المساهمة في إرساء أسس الأمان المالي، وتسريع تقدّم وازدهار الإمارة، في حين يعزز الحدث قدرتنا على مواصلة تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة، والمتمثلة في حماية المال العام، والتأكد من الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية والتدقيق على صحة البيانات المالية».

وتطرّق مدير عام جهاز الرقابة المالية في دبي، خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر، إلى الجهود التي يبذلها الجهاز في الارتقاء بمستويات نقل المعارف وتدريب المدققين في الجهات الحكومية، وفقاً لأفضل الممارسات لتوحيد الجهود وضمان تحقيق أعلى درجات النزاهة المؤسسية، علاوة على مواكبة أفضل المعايير الدولية والمستجدات العالمية في مجال التدقيق الحكومي، بما يدعم ازدهار دبي وترسيخ ركائز تقدمها في جميع المجالات.

وعقب الكلمة الافتتاحية، عُقدت الجلسة الرئيسة للمؤتمر، تحت عنوان «توقعات قيادة ومسؤولي حكومة دبي من مهمة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر»، تحدث خلالها الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، ومدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المرّي، ومدير عام بلدية دبي، المهندس داوود الهاجري.

وتناولت الجلسة عدداً من الموضوعات المتعلقة بدور التدقيق الحكومي، تماشياً مع توجهات حكومة دبي الرامية إلى تعزيز مبدأ الرقابة والشفافية في الدوائر الحكومية، وتأكيد تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في العمل، في ضوء تجارب واقعية، وكيفية الارتقاء بإسهام التدقيق الحكومي في تعزيز الأداء ضمن مختلف القطاعات، وفق أطر محددة مع ضرورة إخضاع تلك الأطر والمعايير إلى مراجعات دورية تكفل الوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة في تحقيق المستهدفات الحكومية الاستراتيجية.

عبدالرحمن الحارب:

«المؤتمر يأتي مواكباً للتقدم السريع الذي تشهده دبي، وتنامي مكانتها نموذجاً ملهماً للتنمية المستدامة، ومركزاً عالمياً للخدمات المالية والتجارة والسياحة».