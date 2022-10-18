طقس الغد صحو بوجه عام وغائم جزئيا أحيانا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:37 والجزر الأول عند الساعة 03:29 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:27 والمد الثاني عند الساعة 06:40 والجزر الأول عند الساعة 11:58 والجزر الثاني عند الساعة 23:20 .