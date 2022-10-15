مكتوم بن محمد يهنئ محمد هادي الحسيني بمنصبه الجديد في صندوق النقد الدولي
قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أبارك للأخ محمد هادي الحسيني انتخابه رئيساً لمجموعة التنمية التابعة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. العالم اليوم يثق في قدرات أبناء الإمارات لقيادة المؤسسات وفرق العمل الدولية، تمنياتي للأخ محمد بالتوفيق في مهامه في المجموعة».
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