بلدية عجمان: تحويلة مرورية لمستخدمي شارع الشيخ زايد عند تقاطع الحميدية

أفادت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، بأنها بدأت أمس عمل تحويلة مرورية لمستخدمي شارع الشيخ زايد عند تقاطع الحميدية، وذلك في إطار أعمال تطوير البنية التحتية للإمارة.

وأشارت الدائرة إلى أن تلك التحويلة ستستمر حتى يوم غدٍ الأحد الموافق 16 أكتوبر، مؤكدة أنها تعمل على تطوير الطرق والبنية التحتية وتوفير أفضل الخدمات للجميع.

وكانت قد بدأت البلدية أعمال تطوير شارع الاتحاد اعتباراً من يوم 5 أغسطس الماضي، وذلك ضمن الحزمة الثانية لمشروعات تطوير البنية التحتية بالإمارة، والمندرجة ضمن الحزمة الثانية لمبادرة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان، لتطوير البنية التحتية والنهوض بإمارة عجمان لتكون إحدى أهم المدن العصرية في مجال العمارة والتشييد.