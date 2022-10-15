شرطة دبي تعزز أمن وسلامة القطاع البحري بـ «يَزْوا»

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز شرطة الموانئ، مبادرة بحرية أمنية تحت عنوان «يَزْوا»، الهادفة إلى تعزيز أمن الموانئ الساحلية والمحلية والنوادي البحرية في إمارة دبي، والتصدي لمختلف الظواهر السلبية، عبر إشراك المجتمع من المتطوعين ليكونوا جزءاً من تأمين مجتمعهم.

جاء إطلاق المبادرة، خلال مؤتمر صحافي بحضور الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، ومساعد القائد العام لشؤون أمن المنافذ، اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني.

وأكد بن ثاني أن مبادرة «يَزْوا»، تأتي تنفيذاً لتوجه شرطة دبي الاستراتيجي «مدينة آمنة»، عبر تعزيز الخدمات التي تقدمها شرطة دبي في كل القطاعات، وفي مقدمتها القطاع البحري، بوصفه أحد القطاعات الحيوية المهمة في الدولة، والتي تتطلب اهتماماً وتطويراً في الخدمات المقدمة، سواء الأمنية أو التقنية أو المجتمعية، إلى جانب تطوير وتدريب القدرات البشرية وفق أعلى المعايير العالمية في مجال الأمن والسلامة البحرية.

من جانبه، أفاد مدير مركز شرطة الموانئ، العقيد الدكتور حسن سهيل السويدي، بأن اختيار اسم «يَزْوا» ليكون عنواناً للمبادرة، نظراً لما يعنيه الاسم في التراث البحري الإماراتي، فهو يطلق على بحارة السفينة الذي يعملون على متنها، خصوصاً أن المبادرة تهدف لإشراك المجتمع من المتطوعين ليكونوا جزءاً من تأمين مجتمعهم والحفاظ على سلامته من أي ظواهر أو مخالفات بحرية.