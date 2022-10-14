المواطنون بلا تأشيرة إلى اليابان ابتداء من الشهر المقبل

أعلنت سفارة الإمارات في طوكيو أنه ابتداء من الأول من نوفمبر المقبل، سيتمكن مواطني دولة الإمارات من حملة جوازات السفر العادية من الدخول لليابان بدون تأشيرة مسبقة، على أن لا تتجاوز مدة كل زيارة 30 يوما.



ونبهت السفارة إلى ضرورة الالتزام بمتطلبات واشتراطات الدخول لليابان والتي تشمل الحصول على نتيجة فحص PCR سلبية قبل المغادرة ب 72 ساعة أو شهادة تطعيم باللقاحات المعتمدة لدى اليابان، وهي ( Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm).



وأعلنت اليابان في سبتمبر الماضي، عن إعفاء مواطني دولة الإمارات من متطلبات تأشيرة الدخول إليها لحاملي جوازات السفر العادية، على أن يتم الإعلان عن تاريخ بدء سريان الإعفاء خلال الفترة المقبلة.



ويأتي إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الدخول إلى اليابان ثمرة لجهود الدبلوماسية الإماراتية تحت إشراف سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تسهيل التعاون والتنقل، كما ستشجع زيادة التبادلات السياحية والثقافية والأكاديمية.



جدير بالذكر أن عدد الدول التي تسمح للمواطنين بالدخول إليها سواء بدون تأشيرة أو تأشيرة إلكترونية عبر الإنترنت أو لدى الوصول ارتفع إلى 176 دولة، من 175 دولة الأسبوع الماضي، وذلك من أصل 198 دولة معتمدة لدى الأمم المتحدة، بحسب آخر تحديث لموقع «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية.