الأولى من نوعها في الدولة.. «معاً» تطلق شهادة تصنيف الشركات الاجتماعية في أبوظبي

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» عن الإطلاق الرسمي لمنظومة شهادة تصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي في إمارة أبوظبي، والتي تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات، خلال حفل خاص أقامته الهيئة أمس في منارة السعديات في أبوظبي، بحضور رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الدكتور مغير الخييلي، والشيخة شما بنت خليفة بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة المباركة، وسلامة العميمي مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً».

وتعد «شهادة تصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي» اعتماد واعتراف رسمي بالعلامة التجارية للمؤسسات ذات الهدف الاجتماعي، ما يتيح لها إمكانية استخدام شعار «علامة أبوظبي الاجتماعية» في دلالة على تصنيفها كمؤسسة اجتماعية في أبوظبي. وتشكل هذه الشهادة أداة مبتكرة جديدة لتمكين المؤسسات والشركات ذات الأثر الاجتماعي من مواصلة تحقيق النمو المستدام والقدرة على التنافسية عبر باقة من المميزات والحوافز المباشرة وغير المباشرة.

ويهدف هذا التصنيف إلى المساهمة في تطوير ريادة الأعمال الاجتماعية، ودعم إنشاء ونمو المؤسسات الاجتماعية الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز استدامة الأثر الاجتماعي القابل للقياس للمبادرات والبرامج التي تديرها هذه المؤسسات، وبالتالي إيجاد قيمة اجتماعية مضاعفة تدعم تطوير حلول ومبادرات مبتكرة للتعامل مع الأولويات الاجتماعية في إمارة أبوظبي، وتم تقديم شهادات التصنيف لمجموعة من المؤسسات الاجتماعية التي انطبقت عليها شروط التصنيف خلال الفترة التجريبية والتي امتدت من شهر مارس وحتى يوليو 2022.

وتتطلع الهيئة عبر هذا التصنيف إلى توضيح الدلالات المرتبطة بالمؤسسات والشركات العاملة ضمن القطاع الاجتماعي في أبوظبي، ورفع مستوى الوعي حول القطاع الثالث.

وأكدت مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» سلامة العميمي، أن شهادة التصنيف هذه ستكون بمثابة نواة لصنع أثر إيجابي في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، بحيث تكون القدرة على صناعة الأثر المجتمعي عبر الأعمال أمراً جوهرياً في توجهات التعاقد وشراء الخدمات والمنتجات على المستوى الشخصي والمؤسسي.

وتلقت الهيئة خلال المرحلة التجريبية لإطلاق شهادة تصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي؛ طلبات الحصول على الشهادة من 45 شركة اجتماعية، حيث تمكنت 27 شركة منها على الحصول على شهادة تصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي بنجاح بعد أن استوفت كافة الشروط والمتطلبات، وهناك الآن 13 شركة تقوم بمراجعة وتحديث طلباتها لاستكمال عملية الحصول على الشهادة.

ميزات شهادة التصنيف

ستمنح شهادة التصنيف نوعاً إضافياً من المصداقية للعلامة التجارية في القطاعين العام والخاص في الدولة، حيث يدل هذا الاعتراف على أن هذه المؤسسات تعمل على مواءمة أنشطتها التجارية مع الأولويات الاجتماعية لإمارة أبوظبي، وستساهم في دعم استدامة الشركات والربحية الخاصة بها، وتعزيز عقلية المشتريات الاجتماعية في جميع أنحاء الإمارة. وستحظى المؤسسات المخولة باستخدام شعار «علامة أبوظبي الاجتماعية» كنتيجة للحصول على شهادة تصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي؛ بمجموعة واسعة من المزايا والحوافز المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك سلاسة الوصول الحصري إلى المرشدين والمدربين، وفرص التمويل وبناء شبكات العلاقات، والتوصية بمنح التأشيرة الذهبية.