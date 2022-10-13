«الاتحاد للقطارات» تنجز أعمال مد قضبان السكك في إمارتي الشارقة ورأس الخيمة

أعلنت شركة الاتحاد للقطارات، المطوّر والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، إنجاز الأعمال الرئيسة لشبكة السكك الحديدية الوطنية، من خلال استكمالها أعمال المسار الرئيس في كل من إمارتي الشارقة ورأس الخيمة، ضمن أعمال الحزمة الأخيرة من المرحلة الثانية من مشروع قطار الاتحاد، حيث استكملت الشركة أعمال مد قضبان السكك الحديدية للمسار الرئيس، الذي يمتد من منطقة الغويفات على الحدود مع السعودية، مروراً بإمارات أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة.

كما تواصل الشركة أعمال مد قضبان السكك الحديدية في إمارة الفجيرة لاستكمالها خلال الأسابيع المقبلة، لتقترب أكثر من استكمال تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية، وفق الجدول الزمني المعتمد، بما ينسجم مع أهداف «البرنامج الوطني للسكك الحديدية»، أكبر منظومة متكاملة للنقل المستدام على مستوى إمارات الدولة، والذي يهدف إلى ربط إمارات الدولة عبر السكك الحديدية، وتسريع التنمية الشاملة.

ويمتد المسار في إمارة الشارقة على مسافة 45 كيلومتراً، ضمن الحزمة الأخيرة من المشروع، والتي تمتد على مسافة 145 كيلومتراً. واستغرق العمل على أعمال ربط الإمارة بالخط الرئيس أكثر من 11.7 مليون ساعة خلال 25 شهراً، شارك خلالها نحو 2900 شخص من الأيدي العاملة والخبراء والمهندسين، حيث تضمن تثبيت قضبان السكك الحديدية، وإجراء اختبارات الجودة للمسار الجديد.

بينما يمتد المسار في إمارة رأس الخيمة على مسافة 5.7 كيلومترات، واستغرق العمل على أعمال ربط الإمارة بالخط الرئيس 1.3 مليون ساعة خلال 25 شهراً، شارك خلالها نحو 350 شخصاً من الأيدي العاملة والخبراء والمهندسين.

وقالت نائب مدير المشروع بشركة الاتحاد للقطارات، المهندسة خلود المزروعي: «قطعنا شوطاً كبيراً من خلال إنجاز الأعمال الرئيسة لشبكة السكك الحديدية الوطنية، وربطها بالمسار الرئيس في إمارتي الشارقة ورأس الخيمة، ما يقرّبنا أكثر من إنجاز شبكة السكك الحديدية الوطنية وفق الجدول الزمني المعتمد، وذلك بما ينسجم مع أهداف شركة الاتحاد للقطارات الرامية إلى توفير شبكة نقل تتميز بالكفاءة والاستدامة، وتعمل على ربط إمارات الدولة بالمنطقة، وذلك نحو فتح آفاق مستقبلية في قطاع النقل والتوريد وتمكين التنمية المجتمعية، والإسهام في توفير فرص اقتصادية واعدة».