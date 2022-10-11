البروفيسور ميتشيو كاكاو: لن يموت شخص بالسرطان في المستقبل والعقل البشري سيرتبط بالكمبيوتر

أكد خبير الفيزياء النظرية وأحد رواد المستقبل، البروفيسور ميتشيو كاكو، أن المستقبل يحمل الكثير من المفاجئات السارة للبشرية، أبرزها أنه لن يموت شخص بالسرطان، كما أن الإنسان سيزداد تواصله مع الكمبيوتر بشكل كبير.



جاء ذلك خلال جلسة بعنوان " لماذا نصمم المستقبل؟" والتي شارك فيها وزير شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل معالي محمد عبدالله القرقاوي.

وأوضح ميتشيو خلال فعاليات منتدى دبي للمستقبل أنه بفعل التطور التكنولوجي الكبير أصبح للإنسان القدرة على التنبؤ بالإصابة بـ50 نوعاً من السرطان، قبل حدوثهم بفترة زمنية تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، ومن ثم التأهب لها بالإجراءات المناسبة، والتي تجعل تأثير المرض في أدنى مستوياته، دون حدوث وفيات بسببه.

ولفت إلى أن الخمسون عاما المقبلة ستشهد ارتباطاً كبيراً بين العقل البشري والكمبيوتر، وظهور ما يعرف بالعقل البشري الرقمي، حيث سيتمكن الإنسان من التحكم وتحريك الأشياء من خلال التواصل العقلي، فقط الذي سيتم عن طريق الرابط بينه وبين الكمبيوتر.

وحول إمكانية أن يشهد المستقبل عودة بالحضارة الإنسانية للوراء، أكد البرفيسور ميتشيو أنه طالما توجد أسلحة نووية، وميكروبات مصنعة، وظاهرة الاحتباس الحراري، فيمكن أن تعود الحضارة للوراء، إلا أن مسيرة التاريخ ستظل دائما للأمام.

وتوقع ميتشيو أن يشهد القرن الحالي استقبال إشارات من حضارات أكثر ذكاء وتطورا من خارج الكرة الأرضة، الذي سيكون أول تواصل من نوعه للإنسانية مع حضارة أكثر تقدماً .