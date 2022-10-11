«آيسنار أبوظبي 2022» ينطلق بمشاركة دولية واسعة

انطلقت أمس فعاليات الدورة السابعة من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2022» تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتنظمه مجموعة «أدنيك» بالتعاون مع وزارة الداخلية، وبالشراكة الاستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بحضور دولي رفيع المستوى، ومشاركة مجموعة بارزة من كبرى الشركات الوطنية والإقليمية والعالمية المتخصصة في مجال الأمن الوطني والسيبراني.

ويستقطب المعرض الذي يستمر حتى 12 أكتوبر مشاركة محلية وإقليمية ودولة واسعة، حيث استعرضت الشركات العارضة مجموعةً واسعة من التقنيات الرقمية الخاصة بمكافحة البرمجيات الخبيثة والفيروسات، إلى جانب روبوتات متطورة قادرة على القيام بحيل معقدة ومذهلة، وأحدث المركبات وأكثر المعدات تطوراً في مجال الأمن الوطني.

وعرضت جهات شرطية وشركات وطنية أحدث تقنياتها في مجالات الأمن والروبوتات والذكاء الاصطناعي، إذ استعرضت شرطة أبوظبي أحدث الأنظمة والتطبيقات الذكية والمعدات والتقنيات المتطورة المستخدمة في المجال الشرطي والأمني بجناحها في المعرض الدولي.

وعرضت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي الأنظمة الأمنية والمرورية المتطورة بمركز «المدينة الآمنة» في شرطة أبوظبي والتي تستعين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة البيانات والتحليلات والخرائط وعلى أحدث تقنيات إدارة العمليات في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

واستعرضت إدارة التأهيل الشرطي التدريب التكتيكي الواقعي لميدان التدريب الأمني وجهودها في رفع مهارات المدربين والمحاضرين وتمكينهم من الاستخدام الأمثل لأنظمة التدريب عن بعد والاستفادة الفعلية من التطبيقات الذكية في التدريب.

وشاركت إدارة الأسلحة والمتفجرات بأحدث تقنياتها، وعرضت إدارة مسرح الجريمة جهاز المسح الثلاثي الأبعاد الذي يسهم بتوثيق مسرح الجريمة بشكل ثلاثي الأبعاد يسمح لجميع الجهات ذات العلاقة من جهات تحقيق والجهات القضائية بزيارة مسرح الجريمة.

وعرض مركز المعلومات الجغرافية والمساحة الأمنية التابع لمركز نظم المعلومات والاتصالات دور نظم المعلومات الجغرافية في العمل الشرطي، عبر تسخير البيانات المكانية والأدوات والتقنيات الجغرافية لخدمة العمل الشرطي، وشرحاً للإمكانيات التي تمتلكها شرطة أبوظبي بمجال مسح البيانات الجغرافية الشرطية وإنشاء طبقاتها والمسح البانورامي ثلاثي الأبعاد وأنواع التحاليل المكانية.

وعرضت إدارة الأدلة الجنائية نظام تحقيق الحرائق بتقنية الواقع الافتراضي بالتعاون مع أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، باستخدام نظارات الواقع الافتراضي الـVR، ويتميز بإمكانياته في تجهيز سيناريوهات مختلفة في تصوير الأدلة وجمعها وتتبع الإجراءات الأساسية ويعد خطوة تحسينية للمدرب والمتدرب ويعزز من وصول المعلومة حول الإجراءات المطلوب تطبيقها فعلياً.

وعرضت هيئة أبوظبي للدفاع المدني مجموعة من أحدث ابتكاراتها الذكية المستخدمة في مجال مكافحة الحريق.

وعرضت الملازم أول إيمان محمد آل علي، من المختبر الجنائي في شرطة الشارقة، جهاز فحص صلاحية الطلقات النارية في آيسنار 2022، وتم اختراعه في المختبر الجنائي.

وشاركت مجموعة إيدج لأول مرة في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر، حيث استعرضت الميزة التنافسية الكبيرة التي توفرها منتجاتها وحلولها وخدماتها المتطورة لعملائها، ودورها الحيوي في تعزيز الأمن الوطني في دولة الإمارات، حيث تشارك خمس شركات تابعة «لإيدج» في المعرض تضم «سيغنال»، و«بيكن رد»، و«كاتم»، و«كراكال»، و«لهب» التي ستطلق منتجات جديدة، كما ستعلن عن صفقات محلية ودولية، فضلاً عن تعزيز الشراكات مع كبار اللاعبين في القطاع الصناعي المحلي

وشهد اليوم الأول 11 ورشة عمل رفيعة المستوى أبرزها ورش «مختبر الابتكار لشرطة أبوظبي»، و«ركائز تطبيقات الأنظمة الوقائية»، و«توظيف تكنولوجيا التسلسل من الجيل التالي في القضايا الجنائية والإرهابية».

مركبة الكوارث للاستجابة للحوادث الكبرى

عرضت الرائد رقية الحارثي من هيئة أبوظبي للدفاع المدني من إدارة الإسعاف مميزات مركبة الكوارث للاستجابة للحوادث الكبرى، ويتم تفعيلها في الحوادث التي فيها إصابات عديدة، وتحتوي على كافة المعدات الطبية الضرورية للتعامل مع الإصابات، وتضم مقطورة وتضم تجهيزات لإقامة خيمة طبية تتسع إلى 75 شخصا، ويتم تحريكها بناء على أمر من الضابط الميداني في موقع الحدث.

سيناريوهات مكافحة الحرائق

استعرضت رئيسة قسم التدريب الافتراضي في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية النقيب هاجر راشد النعيمي جهاز الإنعاش القلبي الرئوي وسيناريوهات مكافحة الحرائق، خلال مشاركتها في معرض آيسنار إذ ذكرت أن شرطة أبوظبي تشارك في منصة تسلط الضوء على أحدث الابتكارات والتكنولوجيا الأمنية المستخدمة، والحلول المبتكرة التي تم التوصل إليها، وتعرض المنصة أحدث السيناريوهات الخاصة بمحاكاة الواقع المعزز والواقع الافتراضي، وتعرض المنصة سيناريو الإسعافات الأولوية والإنعاش الرئوي، والسيناريو المختص بالأدلة الجنائية والحرائق.