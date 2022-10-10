«زايد للإسكان» يعتمد 538 قراراً سكنياً جديداً بقيمة 430 مليون درهم

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، اعتماد وإصدار قرارات مساعدات سكنية لشهر أكتوبر الجاري بإجمالي 538 قراراً سكنياً جديداً بقيمة 430 مليون درهم، تشمل الدفعة الرابعة من المستفيدين من القروض ضمن السياسة الإسكانية الجديدة بعدد 500 قرار تمويل سكني جديد بقيمة 400 مليون درهم، ليصل مجموع ما تم إصداره والإعلان عنه منذ بداية العام الجاري 2214 قرار مساعدة سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 1.76 مليار درهم.

وقال مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، المهندس محمد المنصوري: «إن البرنامج يسير في الطريق الصحيح نحو تنفيذ توجيهات القيادة للوصول إلى مستهدف 3000 مستفيد من القروض خلال العام الجاري بمعدل 500 قرار سكني شهرياً، وإن العمل جارٍ لوضع تصورات متكاملة تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الإسكانية التي تمثل محوراً رئيساً للـ50 عاماً المقبلة، ورفع مستوى السعادة وجودة الحياة، ودعم الاستقرار الأسري والرفاهية».

وأضاف: «ملف الإسكان يمثل أولوية ضمن التوجهات الاستراتيجية للدولة للـ50 عاماً المقبلة، ونهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إذ يحظى بمتابعة شخصية من سموهما، وإن توجيهات القيادة والقرارات والمبادرات الطموحة التي تعنى بملف الإسكان، تجسد اهتمامها وحرصها الدائم على تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين، وتوفير سُبل العيش الكريم لهم، وضمان رفاه أبناء الوطن وأسرهم».

ولفت إلى أن البرنامج حريص على العمل وفق منظور تشاركي والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية بقطاع الإسكان، إلى جانب الشركاء من المصارف الوطنية والقطاع الخاص، بهدف توحيد جهود الجهات كافة ذات العلاقة للاستجابة لاحتياجات المواطنين من المساكن الحكومية ذات الجودة، من خلال تصميم مبادرات وخطط عمل تواكب مسيرة الإنجازات.