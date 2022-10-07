الشيخة فاطمة: سيرة "نبي الإنسانية" رسخت لقيم العدل والتراحم والسلام بين الإنسانية جمعاء

رفعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وهنأت شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع بهذه المناسبة الغالية.