طقس الغد صحو ومغبر أحياناً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

و أوضح المركز -في بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط و يحدث المد الأول عند الساعة 12:45 و المد الثاني عند الساعة 00:04 و الجزر الأول عند الساعة 18:05 و الجزرالثاني عند الساعة 06:32.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 08:27 و المد الثاني عند الساعة 20:56 و الجزر الأول عند الساعة 14:52 و الجزر الثاني عند الساعة 02:56.