في ذكرى المولد النبوي الشريف.. محمد بن زايد: سيرته العطرة منهجٌ لغرس مكارم الأخلاق

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أن نستلهم من الأخلاق الكريمة لنبي الأمة محمد (صلى الله عليه وسلم) طريقاً للسعي في تحقيق الخير والسعادة للبشرية جمعاء.

جاء ذلك في تدوينة نشرها صاحب السمو عبر حسابه على شبكة “تويتر” قال فيها: "وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ" في ذكرى مولده.. صلى الله عليه وسلم.. نستلهم من أخلاقه الكريمة طريقاً للسعي في تحقيق الخير والسعادة للبشرية جمعاء ومن سيرته العطرة منهجاً لغرس مكارم الأخلاق وقيم الرحمة والتآخي بين البشر.