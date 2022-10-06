حميد النعيمي يصدر قراراً بتعيين مدير عام لـ"التنمية السياحية" في عجمان

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، قراراً أميرياً رقم 14 لسنة 2022 بشأن تعيين محمود خليل أحمد السيد الهاشمي مديراً عاماً لدائرة التنمية السياحية في عجمان.

ونص القرار على تعيين الهاشمي مديراً عاماً لدائرة التنمية السياحية في عجمان.

ويسري هذا القرار، ويكون نافذاً قانوناً، من تاريخ التوقيع عليه، وينشر في الجريدة الرسمية.

