«طرق دبي» توفر رحلات سياحية في القرية العالمية بعبرات كهربائية

توفّر هيئة الطرق والمواصلات في دبي رحلات سياحية على متن العبرات الكهربائية لضيوف القرية العالمية اعتباراً من 25 أكتوبر الجاري، بالتزامن مع انطلاق الموسم 27 للقرية.

وقال مدير إدارة النقل البحري في مؤسسة المواصلات العامة، محمد أبوبكر الهاشمي، إن الهيئة تسعى إلى توفير خدمة العبرة الكهربائية مع انطلاق فعاليات القرية العالمية كل عام، خصوصاً مع وجود إقبال كبير على استخدامها من قبل الجمهور، ما يسهم في تنشيط الحركة السياحية في القرية العالمية، ويتيح لروادها وضيوفها وزوارها تجربة متميزة في استخدام عبرات تعمل بالطاقة المتجددة، ما ينعكس على راحة الجمهور، سواء من المقيمين أو الزائرين.

وأضاف أن الهيئة اعتمدت خطة تشغيل عبرتين تعملان بالطاقة الكهربائية لخدمة ضيوف القرية العالمية في موسمها الحالي، حيث لاقت هذه الخدمة إقبالاً كبيراً طوال المواسم الماضية للقرية.

وأشاد بالدور الذي تؤديه القرية العالمية في تنشيط وتعزيز الحركة السياحية في الموسم الشتوي من كل عام، مؤكداً أن الهيئة تحرص على دعم الحركة السياحية في دبي من خلال توفير وسائط نقل جماعي متعددة، ومنها وسائط النقل البحري المتمثّلة بالعبرات بأنواعها، وفيري دبي، والباص والتاكسي المائيين.

وتُعدّ وسائل النقل البحري التابعة لهيئة الطرق والمواصلات من أهم خدمات الهيئة، فهي وسائل مميّزة، وجزء من معالم الجذب السياحي، لما تمر به من أماكن جميلة ومناظر خلاّبة ومعالم سياحية في إمارة دبي، وهي توفّر للركاب تنقلاً سلساً وممتعاً، وقد صُمّمت وسائل النقل البحري هذه من قِبَلِ شركات عالمية متخصصة في صناعة القوارب، وفق أرقى المعايير والمواصفات العالمية. وتتوافر على متن وسائل النقل البحري كل أسباب الراحة، وتجهيزات ومعدات السلامة والأمان، كما تتوافر أماكن خاصة لأصحاب الهمم، إضافة إلى أماكن خاصة للدراجات الهوائية والسكوتر على متن فيري دبي، وذلك بهدف تحقيق التكامل بين وسائل المواصلات المختلفة، ودعم التنقل المرن.